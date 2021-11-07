ميلان يواجه «امتحان» اللقب أمام غريمه إنتر في ديربي ميلانو

محمد بن مسعود - الدمام - سيقدم ميلان أوراق اعتماد فوزه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام «ضيفه» حامل اللقب إنتر في ديربي ميلانو اليوم الأحد، إذ يأمل «روسونيري» بمتابعة أفضل بداية في تاريخه في «سيري أ»، فيما يسعى «نيراستوري» لإلحاق أول خسارة بغريمه هذا الموسم والاقتراب أكثر من المقدمة، وذلك عندما يتواجهان في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة.

سيكون ديربي ميلانو الذي يحمل الرقم 175 في تاريخ الدوري، محطة مهمة للفريقين، فميلان يحتل مركز الوصافة مع 31 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، متقدما بفارق 7 نقاط عن إنتر الثالث.

وتميل الأرقام لصالح إنتر مع 67 فوزا مقابل 52 لميلان في الدوري، كما يخوض رجال المدرب سيموني إنزاغي اللقاء متسلحين بفوزهم في خمس من مبارياتهم الست الأخيرة في الكالتشيو ضد ميلان.

فوز ثامن تواليًا للمرة الأولى منذ 2006؟

في المقابل، يقارب رجال المدرب ستيفانو بيولي ديربي الأحد في سان سيرو بصورة مغايرة، فهم فازوا في 10 من مبارياتهم الـ11 في «سيري أ»، منها السبع الاخيرة، وذلك للمرة الاولى في تاريخهم.

وعقب فوزه على روما 2-1 في المرحلة السابقة، بات ميلان رابع نادٍ مختلف في الدوري يحقق مثل هذه البداية الناجحة.

وفي حال نجح ميلان في رفع سلسلة انتصاراته إلى 8 تواليا، فسيحقق ذلك للمرة الاولى منذ سبتمبر 2006 حين كان يشرف على الفريق مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي كارلو أنشيلوتي.

كما سيكون الديربي عبارة عن مواجهة بين عنصري الشباب والخبرة، إذ يبلغ معدل أعمار تشكيلة لاعبي ميلان 25 عاما و255 يوما، مع أنه يضم في صفوفه المهاجمين المخضرمين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) والفرنسي أوليفييه جيرو (35)، فيما يبلغ معدل أعمار تشكيلة إنتر 28 عاما و325 يوما.

ومنذ التتويج الأخير بالـ«سكوديتو» في 2011، تفاوتت نتائج ميلان بين المركزين الخامس والعاشر في كل موسم بين 2013-2014 و2019-2020.

ومع أن ميلان دخل على خط المنافسة على اللقب في الموسم الماضي، إلا انه لم يظهر قدرته على مقارعة جاره اللدود إنتر، فيما اختلفت المعادلة هذا الموسم عند «روسونيري» بعدما تمكن من إثبات جدارته وبدا أنه يملك بين يديه جميع أوراق الفوز مقابل تراجع «نيراتسوري».

«مباراة أخرى قوية ومهمة تنتظرنا»

قال بيولي لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية عقب التعادل على أرضه أمام بورتو البرتغالي 1-1 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا: «قوة هذا الفريق هي الوعي، فهم يعرفون أنهم شباب ولكنهم طموحون أيضا».

وأضاف: «بدءا من هذه الأمسية سنفكر في الديربي، إنه مهم جدا لترتيبنا وللأجواء في النادي ولأحلامنا».

من ناحيته، يحتل إنتر المركز الثالث مع 24 نقطة على الرغم من خسارته مباراة واحدة فقط في الدوري حتى الآن، مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات.

يتفوق إنتر على ميلان في الساحة الاوروبية، إذ جدد فوزه على شريف تيراسبول المولدافي 3-1 الأربعاء، ما وضعه على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم، في حين يتذيل ميلان قاع مجموعته مع نقطة يتيمة من تعادل مقابل 3 هزائم.

أكد إنزاغي الذي خلف أنتونيو كونتي مطلع الموسم أن «التأهل بين أيدينا»، مضيفا عن الديربي المنتظر: «الآن علينا فقط استعادة الطاقات الجسدية والعقلية لأن مباراة أخرى قوية ومهمة تنتظرنا الأحد».

نابولي لفوز ثالث تواليًا

من ناحيته، يتطلع نابولي المتصدر والذي لم تهتز شباكه سوى 3 مرات ولم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الحالي، إلى تمديد نجاحاته وتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستقبل على أرضه فيرونا الثامن اليوم الأحد أيضا.

ويتسلح بطل إيطاليا مرتين بفوزه في مباراتيه الاخيرتين أمام بولونيا 3-صفر وساليرنيتانا 1-صفر.

يدرك رجال المدرب لوتشيانو سباليتي صعوبة المهمة أمام ضيفه الذي يملك في صفوفه المهاجم المتألق الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتكيو مدريد الاسباني دييغو، والذي سجل ستة أهداف في آخر مباراتين له في الدوري، منها رباعية «سوبر هاتريك» الفوز على لاتسيو 4-1 في المرحلة التاسعة، وثنائية الفوز أيضا أمام يوفنتوس 2-1 في المرحلة السابقة.

ويحتل سيميوني وصافة ترتيب الهدافين مع 8 أهداف في 10 مباريات، متأخرا بفارق هدف عن مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.