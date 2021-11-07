طائرة النصر تجتاز المحرق.. وانتصار جديد للأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق النصر من تحقيق أول انتصاراته بدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021/‏2022، وذلك عندما تمكن من الفوز على نظيره فريق المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مارثونية أقيمت مساء يوم أمس السبت على صالة اتحاد اللعبة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضية، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/‏19، 20/‏25، 26/‏24، 19/‏25، 17/‏15.

ويدين النصر بالفضل إلى محترفه البلغاري كادانكوف الذي قاد فريقه لتحقيق الانتصار من خلال الضرب الساحق من مركز 2 على وجه الخصوص، حيث تألق اللاعب البلغاري بصورة ملفتة بعد أن لم يقدم العرض المنتظر منه في المباراة الأولى أمام النجمة، في الوقت الذي قدم فيه المحرق عرضا قويا تمكن من خلاله مجاراة النصر وكسب شوطين أثناء المباراة.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق الأهلي من تحقيق انتصار جديد في المسابقة، والذي جاء على حساب نظيره فريق عالي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، حيث قدم عالي أداء رجولي وقتالي خلال المباراة أحرج به الأهلي بصورة كبيرة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 15/‏25، 25/‏23، 21/‏25، 21/‏25.