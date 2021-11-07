النجمة يضم الشباب إلى ضحاياه.. وتعادل باربار والتضامن

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق النجمة انتصاراته المتتالية في القسم الأول من دوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك عندما تمكن من الفوز على نظيره فريق الشباب بنتيجة 33/‏26 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس السبت في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، حيث كان النجمة الطرف الأفضل في المباراة إذ فرض أسلوبه وسيطرته على اللقاء منذ الشوط الأول الذي نجح في إنهائه لمصلحته بواقع 15/‏10، ليرفع النجمة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول ومؤكدًا صدارته لسلم الترتيب، فيما وصل الشباب للنقطة 13 بعد تعرضه للخسارة الرابعة هذا الموسم.

وتمكن النجمة من فرض أسلوبه على المباراة منذ الشوط الأول، حيث اعتمد على الدفاع القوي إلى جانب تواجد الحارس محمد عبدالحسين، الأمر الذي أهدى النجمة التقدم مبكرًا، وسط محاولات من جانب الشباب في العودة لأجواء المباراة وتقليص الفارق، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعًا أمام قوة النجمة وخبرة لاعبيه، وبقيادة المدرب سيد علي الفلاحي الذي نجح في توزيع الأدوار بين جميع اللاعبين والتعامل مع المباراة بصورة مثالية قاد فيها فريقه لتحقيق الانتصار السابع على التوالي.

وفي المباراة الثانية، حسم التعادل مواجهة فريق باربار مع فريق التضامن بنتيجة 20/‏20 في مباراة غلب عليها الطابع الدفاعي بين الفريقين، إلى جانب الإضافة التي قدمها حراس المرمى في كلا الفريقين، إذ كان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم التضامن بفارق هدف وبواقع 10/‏9.

وتستكمل مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثامنة من القسم الأول لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات بأم الحصم، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الأهلي مع نظيره فريق الدير في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها في الساعة السابعة مواجهة تجمع بين فريق البحرين وفريق الاتحاد.