السعودية | ضمن مهرجان الدرعية السادس.. مواطن يفوز بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

نجح المواطن خالد فهد الجبر، في الفوز بجائزة أفضل سيارة في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية، فيما حقق البحريني محمد صالح العلص جائزة أفضل سيارة من خارج المملكة.

وجاء اختيار الحكام للفائزين بعد تقييمهم لـ 500 سيارة كلاسيكية تصل تكلفتها لأكثر من مليار ريال، والتي سجلت حضورها في 36 فئة لمسابقات المهرجان.

وكرمت اللجنة المنظمة، الفائزين في الحفل الختامي لفعاليات المهرجان بمدينة الرياض مساء اليوم السبت.

وشهدت نسخة هذا العام، مشاركات عالمية وخليجية وعربية، كان من أبرزها مشاركة أوروبية من سويسرا وإيطاليا بـ4 سيارات، ومشاركة للولايات المتحددة الأمريكية.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية قد كشفت النقاب، عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929، في حفل تدشين النسخة السادسة من المهرجان.