شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الرياضة يشارك في مبادرة «Catwalk» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم، في مبادرة "كات ووك" بممشى الواجهة البحرية بمحافظة جدة تشجيعاً لنمط الحياة الصحي، وللتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية الـ7 المهددة بالانقراض.

‏كما نظمت اللجنة الأولمبية السعودية فعالية "كات ووك" بمجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إيماناً بالدور التوعوي الذي تلعبه الرياضة في مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية.

وشهدت فعالية الأولمبية السعودية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد، وياسر المسحل، وأضواء العريفي، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنزي، إلى جانب عدد من اللاعبين ومنسوبي الحركة الأولمبية.