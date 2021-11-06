شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الباحة يدشن مبادرة «Catwalk» للوعي بحماية القطط البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري اليوم، مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريّة "النمر العربي", وذلك بمتنزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة.

وهدفت المبادرة التطوعية التي نظمتها إمارة المنطقة بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة, حيث قطع المشاركون في المبادرة مسافة 7 كيلومترات، إضافةً إلى تخصيص مسافات قصيرة لمشاركة العائلات والأطفال في هذه المسيرة .