تركيا تختبر بنجاح صاروخ "سيبار" طويل المدى… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - اختبرت تركيا، اليوم السبت، بنجاح صاروخ “سيبار (Siper)” للدفاع الجوي طويل المدى، الذي طورته شركات الصناعات الدفاعية التركية.
ونشر إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، أكد من خلالها نجاح بلاده في اكتمال تطوير نظام الدفاع الجوي الوطني، طويل المدى والمتعدد الطبقات، للصاروخ “سيبار”.
وأوضح دمير أن تركيا تخطط لإدراج الصاروخ المحلي “سيبار” في قائمة الأسلحة المستخدمة بحلول العام 2023، وهو الصاروخ الذي يمكنه تدمير كل التهديدات، على حد قوله.
ويذكر أن صاروخ “سيبار” يتمتع بأهمية بالغة، كونه يلبي احتياجات الدفاع الجوي التركية بقدرات محلية، فيما تم تطوير هذا الصاروخ بهدف حماية المنشآت الاستراتيجية من هجمات “العدو”، خاصة وأنه مزود برادار الإنذار المبكر، الذي طورته الشركة التركية للصناعات الدفاعية “أسيلسان”.
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