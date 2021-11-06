ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل

محمد بن مسعود - الدمام - تعادل فريق برايتون مع نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت على ملعب فالمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برايتون إلى 17 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 5 نقاط في المركز الـ19.نادي نيوكاسل الإنجليزي نادي نيوكاسل الدوري الإنجليزي نيوكاسل