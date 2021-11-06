اخبار الخليج – 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 48 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16810 في يوم 6 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 30 حالة قائمة جديدة منها 9 حالات لعمالة وافدة، و 14 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 48 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275297.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 348 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 351 حالة قائمة.