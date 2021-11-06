فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عسير:

زار فريق هايكنق المع مركزالنشاط الاجتماعي ببني مازن، كما نظم مسار تعريفي بقرية (المخض) الأثرية وكان ذلك عبر مسار (الفي) .

وتجمع الفريق في النقطة المحددة للتجمع في تمام الساعة الوحدة ظهرا من يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٤/١ و من ثم تم التوجهة لمركز النشاط الاجتماعي ببني مازن.

وحين وصول الفريق كان في استقبالهم مدير مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن ومجموعة من أعيان القرية .

وقام مدير المركز بشرح وعرض مرئي لمحتويات المركز وانجازاته ومن ثم تم الانطلاق لزيارة قرية (المخض) الأثرية وأخذ جولة في القرية.

كان في ر

فقة الفريق للتعريف بالقرية المشرف العام على القرية الاستاذ /حسن سلطان المازني الذي قام بالشرح الوافي عن القرية التي امتع الفريق بالمعلومات الكافية عن هذه القرية الأثرية التي يعود عمرها أكثر من ١٢٠٠ سنه تقريبا .

كما زار الفريق مزرعة الفراولة وتم التعرف على زراعة الفراولة وكيفية انتاجها حيث لاقت استحسان الفريق لجودة الفراولة وجمال طعمها بشهادة الجميع .

عقب ذلك تم الانطلاق عبر بداية مسار (الفي) واستمتع الفريق بجمال الطبيعة عبر هذا المسار الطبيعي الذي كان يسلكه أهل تلك القرى إلى تهامة وحين العودة من المسار توجه الفريق إلى ديوانية الجهري وتم تقديم وجبات شعبية بعمل من الأسر المنتجة ومن ثم تم تكريم الجميع من قبل قائد هايكنق ألمع الاستاذ ناصر عسيري.