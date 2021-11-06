من الأحد للأربعاء.. «الأرصاد»: أمطار وسحب رعدية على 6 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، السبت، تكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على 6 مناطق بالمملكة بدءا من الغد وحتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز – عبر تويتر- إنَّ بعض أجزاء المنطقة الشرقية تشهد سحبا رعدية ممطرة.

وتابع، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: «عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة» وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.

وفي شأن ذي صلة قال المحلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ دخول فصل الشتاء الفعلي في أول يوم من شهر ديسمبر.

وأكد العقيل، وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بهطول على: المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة (السواحل الجنوبية منها)، مع تكون سحب بركانية رعدية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على حائل، وشمال الشرقية وبعض أجواء القصيم والحدود الشمالية خلال الأسبوع القادم.

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