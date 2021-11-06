اخبار السعوديه

قصة تحدٍ وإبداع.. «إبراهيم» فاقد للسمع والكلام يتقن تنظيف وإصلاح التكييفات بالأحساء

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قصة تحدٍ وإبداع بطلها المواطن الشاب إبراهيم، 32 عاما، والذي ولد فاقدا قدرته على السمع والكلام، ولم يكن ذلك عائقا ليصبح محترفا في مجال تنظيف وإصلاح التكييفات بأنواعها.

إبراهيم شخصية يحب العمل ويحب أن يشغل وقت فراغه، ورغم فقدان السمع والكلام إلا أنه انطلق في مجاله وأحبه الناس وأحبوا شغله، بل كانوا يصورونه بدون علمه ونشروا ذلك في حساباتهم.

المواطن إبراهيم - كما ورد في مقطع فيديو نشرته "الإخبارية"، ذاع صيته خارج حدود محافظة الإحساء وبات مطلوبا في مختلف مناطق المملكة في الشمال والجنوب والغرب أيضا.

اقرأ أيضا:

مصر.. اعترافات صادمة لـ «سفاح الإسماعيلية» عن سبب جريمته

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا