أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة.. تستمر ساعات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، عشيرة، قيا، ميسان).

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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