«هيئة الإعلام المرئي» توضح سبب عدم عرض فيلم «Eternals» في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمر أبوبكر، عن سبب عدم عرض فيلم «Eternals» في المملكة.

وقال متحدث الهيئة، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الموقف بشأن عرض فيلم «Eternals» في المملكة يعود لخيار الشركة المنتجة.

وتابع «أبو بكر»، إنَّ الهيئةَ ترحب بعرض جميع الأفلام من مختلف دول العالم بالعمل مع جميع الموزعين، ولا تمنع عرضها.

واستطرد متحدث الهيئة، أنه في حال وجود مشاهد في فيلم لا تتوافق مع ضوابط المحتوى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية تقوم الهيئة بطلب إجراء تعديلات على تلك المشاهد بما لا يخل بالفيلم الذي يعرض للمشاهدين.

واستكمل، أن القرار يكون للشركة المنتجة، إما بتنفيذ التعديلات المطلوبة من الهيئة أو عدم عرض الفيلم لذلك كان الموقف بشأن الفيلم المشار إليه من الشركة المنتجة.

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