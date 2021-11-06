إحصائية تحدد قيمة الهدر الغذائي سنويًّا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية دور الأسرة المحوري في الحدّ من معدلات الفقد والهدر الغذائي، من خلال توعية أفرادها بأهمية الاستهلاك قدر الحاجة وعدم الإسراف.

وأوضح المجلس أن الفرق بين الفقد والهدر كالتالي:

- الفقد هو كميات الأغذية التي تتم خسارتها قبل وصولها للمستهلك

- الهدر ما يتم فقدانه من الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع

• إحصائيات الهدر الغذائي في المملكة:

89.3% نسبة الهدر الغذائي

184 كجم معدل هدر الفرد سنويًّا

40 مليار ريال سنويًّا قيمة المهدرات الاستهلاكية

• التقدم المحرز لأداء الأمن الغذائي في المملكة

79.6% مؤشر توافر الغذاء

73% مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء

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