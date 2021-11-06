أول مقطع من مطار أبها بعد المحاولة الحوثية لاستهدافه

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي، عقب اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المطار.

وتمت جدولة الرحلات المتأخرة وانتظام حركة الملاحة وإنهاء إجراءات السفر في المطار، بعد توقف الرحلات «مؤقتا»، وفق «الإخبارية».

ويعد مطار أبها الدولي من أكبر المطارات استقبالاً للرحلات القادمة والمغادرة، بينما لم تسفر محاولة الاستهداف الحوثي الفاشلة عن أي إضرار أو إصابات.

وأبدى جميع المتواجدين في المطار استنكاراهم لمحاولات الميليشيات الحوثية استهدافه.

كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف، في بيان، إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من مصادر التهديد العدائي.

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