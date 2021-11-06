توضيح من «المرور» بشأن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، اليوم السبت، إن المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة خصصت فقط لمن لديهم بطاقات صادرة من وزارة الصحة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لـ«المرور»، عبر تويتر، بشأن مدى أهمية وجود ملصق بشأن شعار ذوي الاحتياجات الخاصة على سياراتهم.

وتنص المادة الثالثة والأربعون من نظام المرور على أنه، يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

اقرأ أيضا:

إبداع وابتكار.. «الداخلية» تطلق النسخة الثانية من «تحدي أبشر»