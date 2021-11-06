رئيس جامعة نجران: 7 أعوام حقبة استثنائية من الإنجازات

رفع رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وللأسرة المالكة والشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

حقبة استثنائية

وأكد الخضيري، أن السبع سنوات الماضية، شكلت حقبة استثنائية من الإنجازات المتنوعة التي جعلت من المملكة قوة مؤثرة؛ لتُصبح محط أنظار العالم نتيجة القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة خلال تلك الفترة. وقال الدكتور الخضيري: أصبحت بلادنا العظيمة تسابق ذاتها في تحقيق الإنجازات، ففي كل عام نشهد تحقيق عددٍ من المنجزات على مستويات مختلفة وضعت المملكة في مكانها الصحيح بين دول العالم، منوهًا برؤية قيادة دوت الخليج 2030 والتي حملت في طياتها نظرةً ثاقبة تصنع المستقبل المشرق للوطن.

وأضاف الدكتور الخضيري، أنه في ظل ما عاناه ويعانيه العالم من آثار أزمة فيروس كورونا إلا أن مملكتنا وبقيادتها الحكيمة استطاعت تجاوزها دون أي تأثير، بل إنها أصبحت أنموذجًا يحتذى به في تخطيطها وقدرتها في السيطرة على الأزمة، وتجاوزت ذلك في الوقوف مع الدول الأخرى ودعمها لها. وأكد رئيس الجامعة أن الشعب السعودي يتباهى في الذكرى السابعة بقيادة هذه البلاد المباركة الذين لا يألون جهدًا في تطوير ونماء هذا البلد الغالي.

دعم سخي

وأولت القيادة التعليم في المملكة جُل اهتمامها كون التعليم المحرك الرئيس لرؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على تسليح الأجيال بالعلم والمعرفة لقيادة مستقبل البلاد.

وحرص حكام المملكة منذ فترة حكم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، مرورًا بفترات حكم أبنائه وصولًا إلى العهد الحالي بقيادة الملك سلمان، على النهوض بالتعليم العام والجامعي في المملكة حتى وصل عدد الجامعات إلى 30 جامعة حكومية على امتداد رقعة دوت الخليج.

جامعة نجران

تابع الخضيري: تقف جامعة نجران التي صدر الأمر الملكي الكريم عام 1427، بتحويـل مجمـع الكليات التي كانت تابعة لجامعـة الملك خالد بعسير إلى جامعة مستقلة تضم جميع التخصصات، شاهدةً على دعم التعليم إيمانًا بدوره في نهضة أي بلد ينشد التطور، حيث شهدت الجامعة في العهد الحالي الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز دعمًا سخيًا مكنها من إنجاز مشاريعها، وتحقيق السبق على مستوى الجامعات الناشئة من خلال نقل جميع الطلاب والطالبات للمدينة الجامعية، والاستغناء عن المباني المستأجرة، حيث تقع المدينة الجامعية على الامتداد الشرقي لمدينة نجران على مساحة وقدرها 18 مليون متر مربع، وهي بذلك تعد أكبر المدن الجامعية في المملكة من حيث المساحة، وتضم مجمعًا للطلاب يحتوي على 14 كلية، ومجمعًا للطالبات يحتوي على 14 كلية، بطاقة استيعابية قدرها 45 ألف طالب وطالبة، كما تحوى مبنى للإدارة والعمادات المساندة ومستشفى جامعيًا ومدينة طبية، ومراكز أبحاث، ومدينة رياضية وترفيهية، وإسكانًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

مدينة استثمارية

كما تشمل مدينة استثمارية مستقبلية لخدمة الجامعة تحتوي على فنادق ومراكز تجارية ومدارس أهلية وغيرها. وشهدت الجامعة في شهر يوليو الماضي تدشين سمو أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز عدة مشاريع في المدينة الجامعية بنجران وفرعها في محافظة شرورة، حيث دشن مشاريع مبنى كلية الطب للطالبات، وتحتوي على 45 قاعة دراسية، و134 مكتبًا إداريًا، وكذلك 16 معملًا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للكلية 1650 طالبة، ومبنى عمادة السنة التحضيرية للطالبات، ويحتوي على 71 قاعة دراسية، و121 مكتبًا إداريًا، و18 معملًا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للكلية 2304 طالبات، وجميعها في المدينة الجامعية بنجران، إضافةً إلى مبنى كلية العلوم والآداب للبنين بشرورة، وتحتوي على 70 قاعة دراسية، و139 مكتبًا إداريًا، و27 معملًا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للكلية 1500 طالب، وكذلك برجان سكنيان عبارة عن 36 وحدة سكنية بالمحافظة.

قاعة المؤتمرات

تعمل الجامعة حاليًا على إنجاز مشروع قاعة المؤتمرات والذي يتكون من مدخلين رئيسين أحدهما لكبار الضيوف والآخر مدخل عام، وكذلك قاعتين للمؤتمرات، قاعة بالبدروم تحتوي على 268 كرسيًا للرجال ومثلها للنساء بعدد إجمالي 536 كرسيًا. كما يتوفر في المبنى القاعة الكبرى والتي تتكون من ثلاثة مدرجات، مدرج للرجال يحتوي على 1538 كرسيًا جزء منها مخصص لكبار الشخصيات، ومدرجان معلقان مخصصان للنساء أحدهما يحتوي على 468 كرسيًا والآخر يحتوي على 432 كرسيًا، ويحوي المبنى أيضًا مطعمًا يحتوي على 180 كرسيًا مخصصًا لكبار الضيوف، إضافة إلى تأمين أماكن للترفيه مثل الصالات والكافتيريا والمعارض المفتوحة المخصصة للعامة، ويحتوي كذلك المبنى على 6 سلالم كهربائية، و 4 مصاعد كهربائية منها ثلاثة مصاعد بطاقة استيعابية 1350 كجم، ومصعد بطاقة استيعابية 1275 كجم وبسرعة 60 مترًا لكل دقيقة.

محطة الكهرباء

ويوجد بالمدينة الجامعية أيضًا أكبر محطة تحويل للطاقة الكهربائية في منطقة نجران، ومن كبريات محطات التحويل في المنطقة الجنوبية تعمل بطاقة تحويل «450 ميجا» تم توصيلها إلى المدينة الجامعية عبر شبكة من أبراج الضغط العالي تمتد من محطة شركة الكهرباء في «الكدمي» على سواحل منطقة جازان بطول «230 كم» حتى نجران، إضافة إلى وجود محطات تنقية وتكرير المياه وفق تقنية تعدّ الأحدث في العالم بطاقة استيعابية يومية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا، مكنت الجامعة من سقيا المسطحات الخضراء في المدينة الجامعية، والتوسع في زيادة تلك المسطحات.

المستشفى الجامعي بنجران

- يقع داخل المدينة الجامعية بمساحة تقدر بـ155.600 ألف متر مربع

- تبلغ تكاليفه 400 مليون ريال

- يحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير

- مستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير

- يضم جميع العيادات التخصصية للرجال والنساء

المدينة الجامعية

18 مليون متر مربع

أكبر المدن الجامعية في المملكة

14 كلية للطلاب

14 كلية للطالبات

45 ألف طالب وطالبة