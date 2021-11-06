نجران براون يغزو 28 دولة

جرانيت نجران أو كما يطلق عليه مؤخرًا نجران براون والذي تم اعتماده ليصبح ماركة عالمية (براند) صناعة سعودية، والذي أصبح حديث المصنعين المحليين والدوليين حيث يعد الأفضل لجودته العالمية ليتم تصديره إلى معظم دول العالم وأصبحت منطقة نجران مصدرًا رئيسيًا وتعتبر جبالها مخزنًا ضخمًا للجرانيت حيث تحتوي على مخزون كبير من الكتل الجرانيتية، حيث يعد الجرانيت المكون الرئيس لتلك الجبال، كما أن بعض تلك الكتل يعد فريدًا من نوعه على المستوى العالمي، ويبقى الخيار الأول للمهندسين والمعماريين في المملكة وخارجها، وفي هذا الإطار نجحت المنطقة في استكشاف السوق الدولية، وفتح مسارات تصدير إلى السوق العالمية وإيصال منتجاتها إلى نحو 28 دولة خلال السنوات الماضية.

أرضية الحرمين

جرانيت نجران يعد المصدر الرئيس لأرضيات وجداريات الحرمين الشريفين، لجماله وروعة صناعته وصلابته، وكذلك سماكته وجمال ألوانه وتباينها، وكذلك طرقات شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يمتد من ساحة الكونكورد، حتى قوس النصر بطول 2 كم و عرض 70م، تتزين برخام الجرانيت النجراني، واستخدم حجر الجرانيت النجراني، في تجديد الشانزلزيه عام 1994، وظل مستخدمًا لنحو 12 عامًا، كأولوية من الحملة الانتخابية لجاك شيراك عمدة باريس آنذاك، بسبب حالة الشارع المتدهورة، ويعد «الشانزليزيه» أحد أهم الشوارع السياحية في العالم.

خام التروبيك

بسب الموقع الإستراتيجي للمنطقة، وقربه من خام «تروبيك براون» وهو الجرانيت السعودي، الذي يتم تصديره حاليًا لجميع أنحاء العالم، تم التركيز على تسويق جرانيت نجران للتصدير بسبب شهرته، وجودته في السوق العالمية، ويتم تصديره على شكل كتل أو مكعبات جرانيتية، لمناطق التصنيع العالمية، وحاليًا يتم تصديره على أشكال ألواح أو مستطيلات. ونظرًا لأن الإنتاج يقع ضمن الصناعات التعدينية، ومنها صناعات أحجار الزينة، التي تعد جزءًا من الصناعات الإنشائية والعمرانية في المملكة، ركزت سياسات التسويق إلى السوق العالمية على الماركة المعروفة وهي « TROPIC BROWN» للحفاظ على توفر المنتج في السوق العالمية.

الطاقات الإنتاجية

أنجز عدد من الدراسات على مدى الأعوام الماضية، لهذا النشاط من أوجهه المختلفة، بما في ذلك الطاقات الإنتاجية للمصانع، وقدرتها التنافسية للصناعات العالمية، ونوعية الآلات والتقنيات المستخدمة وطرق التشغيل وكفاءتها. وتم تشغيل المصنع بالتركيز على المعارض العالمية، لتسويق المنتجات من الخامات المعروفة لدى المستهلكين.

12 شركة

تم إنشاء عدد من الشركات والمصانع بالمنطقة حيث يبلغ عددها 12 شركة مصنعة للجرانيت وصمم أحد هذه المصانع على مساحة تقدر بحوالى 54 ألف متر مربع، فى المدينة الصناعية بمنطقة نجران، والتابعة لهيئة المدن الصناعية. وكانت بداية الإنشاء فى الربع الثاني من سنة 2013، وتم الانتهاء من الإنشاءات والتركيبات الرئيسية فى الربع الأخير من سنة 2014، وتم التشغيل التجريبي فى الربع الأول من سنة 2015. والطاقة القصوى للمرحلة الأولى من المصنع حوالى 780.000 متر مربع بالسنة، منها 660.000 متر مربع مربعات، وألواحًا كبيرة ومتوسطة الحجم SLABS» 120.000» متر مربع من التربيعات النمطية، ولقد تم بناء المصنع وتجهيزه بأحدث النظم الصناعية، وبالقرب من المحاجر، ويعتمد على التشغيل الأوتوماتيكى، وذلك لتلافي عجز الأيدي والعمالة المتخصصة، وحرصًا على الجودة، وتم استيراد وتركيب أحدث الآلات والمعدات من إيطاليا، حيث الموطن الأساسى لمعدات تقنية وصناعة الجرانيت فى العالم.

تصدير دولي

تحدث أحد رجال التعدين بالمنطقة، صالح سالم آل حيدر، قائلا: شركتنا المتخصصة في عالم الجرانيت، تأسست عام 2007، وهي متخصصة في مجال استخراج الصخور، وتصنيعها والحصول على الرخام والجرانيت عالي الجودة، وتوريدها للمشاريع الكبرى بالمملكة وخارجها، حيث تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم. وتقوم منذ عقود بعمليات استكشاف ورصد، للمناطق الغنية بالثروات المعدنية في المملكة وفي بعض الدول المجاورة، بحثًا عن أجود الصخور المستخدمة في البناء والمشاريع الإنشائية الكبرى، وهي أيضًا تقوم بتشغيل عدد من مقالع الجرانيت، التي تنتج أنواعًا متعددة من الألوان ودرجات الجودة، لاستخدامها في الصناعات الإنشائية.

الناتج السنوي

أضاف آل حيدر أنه يتم استخراج الجرانيت الطبيعي، بأحدث الآلات والمعدات، على شكل صخور كبيرة مختلفة الألوان، من المحاجر المنتشرة في عدة مناطق من المملكة، حيث يقدر متوسط الإنتاج السنوي بـ16200 متر مكعب، وتتمتع الشركة بمقدار عالٍ من الجودة، وكوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ أكبر المشروعات المسندة إليها، مع توفير جميع المعدات والآليات التي تساعد الشركة في تنفيذ مهامها، في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

ثروات الجبال

وقال ال حيدر إن نجران غنية بجبالها وثرواتها ومعادنها، بدءا من بير عسكر ومرورًا بيدمة والحصينية، فكل هذه الأماكن غنية جدًا بالمعادن والجرانيت، الذي يعد الأفضل عالميا، بصلابته وسماكته وامتصاصه للماء، وألوانه المميزة والمتباينة والمتماسكة، وأما عن كيفية استخراج الجرانيت وتصنيعه، فقال آل حيدر: يمر بمراحل بسيطة جدًا، أختصرها في أنه يتم تخريم الكتل على مقاسات معينة، مطلوبة بطول 3 أمتار مربعة، وارتفاع مترين، وعرض 3 أمتار مربعة، ومن ثم الذهاب بها إلى المصنع لتبدأ عملية النشر، ثم الصقل والجلي والتقطيع، حسب متطلبات أصحاب المشاريع والمشترين.

جرانيت نجران

مخزون ضخم من الكتل الجرانيتية

تصدير الجرانيت للأسواق العالمية

كتل مكعبه وألواح كبيرة وبلاطات بمقاسات مختلفة

اللون البني لا يوجد في أي مكان بالعالم

الطاقة القصوى للمرحلة الأولى للمصنع 780.000 م2 في السنة

إيصال المنتجات إلى 28 دولة بالعالم

خام نجران البني ( Najran Brown ) من أشهر الخامات على مستوى العالم

12 مرحلة يتم فيها إنتاج وتصدير الجرانيت النجراني

4 أنواع من الجرانيت النجراني البني والأحمر والأبيض والأخضر