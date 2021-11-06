مشاريع بلدية لتجميل عروس الربع الخالي

رفع رئيس بلدية محافظة شرورة المهندس محمد بن شديد آل عايض التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة الكريمة، في الذكرى السابعة لهذا العهد الزاهر نهنئ القيادة الحكيمة بهذه المناسبة التي رسمت لنا سبل الراحة المعيشية من جميع الجوانب أهمها الاقتصادية والحيوية والشعور بالأمن والأمان.

65 مشروعًا

وأوضح المهندس آل عايض، أنه بلغ عدد المشاريع المنتهية في محافظة شرورة خلال السنوات الماضية 65 مشروعًا بلديًا بقيمة إجمالية بلغت 341.611.648.33 ريالا.

وحظيت بلدية محافظة شرورة بمنطقة نجران كغيرها من البلديات في المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران بنصيب وافر من المشاريع البلدية والخدمية الشاملة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران ونائبه، بلغ عدد المشاريع المنتهية خلال السنوات الخمس الماضية في محافظة شرورة 65 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ (341.611.648.33) ريالًا، كما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 130.090.134 ريالا، وأولت بلدية محافظة شرورة مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة اهتمامًا كبيرًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 مشروع بلدية بتكلفة إجمالية بلغت 193.339.502.14 ريالا، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 84.908.985.98 ريالًا».

تحسين وتجميل

كما نفذت بلدية محافظة شرورة عددًا من مشاريع التحسين والتجميل التي تُعد أحد أهم مرافق الترويح عن النفس؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ«11.207.110 ريالًا»؛ ويجري العمل حاليًا على تنفيذ عدد 1 مشروع بلدية بتكلفة إجمالية بلغت «8.190.315 ريالًا». إضافةً إلى الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال التشغيل والصيانة كالمجسمات الجمالية ومشاريع تطوير وتحسين الأحياء القديمة؛ إضافة إلى تطوير المتنزهات الطبيعية والحدائق، التي تُعد من أهم أماكن الجذب السياحي في محافظة شرورة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 حدائق، وتم العمل من انتهاء حديقة الصناعية القديمة بمساحة إجمالية تفوق الـ40.000 متر مربع وتكلفة 3.165.372 ريالا سعوديًا ويجري العمل على تطوير جزء من حديقة متنزه الملك عبدالعزيز في إطار الخطة الممرحلة لتطويره وتحسينه بتكفلة إجمالية بلغت 8.190.315 ريالًا سعوديًا، كما يجري العمل حاليًا على تنفيذ حديقة في حي الخالدية وحي الفيصلية وحي سلطانة، ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة مرحلة أولى، كما تم تنفيذ مشاريع 4 مماشي «ممشى دوت الخليج في مشعل أ وممشى شاطئ الرمال وممشى في حي الملك عبدالله وممشى حي الروضة الشمالية» وممشى وواجهة حي الروضة الجنوبية. كذلك جارٍ تنفيذ أسواق ومسالخ خارج مدينة شرورة بمساحة إجمالية 13915 مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية بلغت 3.074.162 ريالًا سعوديًا.

تخلص من النفايات

تبذل بلدية محافظة شرورة جهودًا كبيرة في مجال الإصحاح البيئي، حيث يوجد عدد 4 مشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي بقيمة إجمالية بلغت 8.374.789 ريالًا؛ وجارٍ تنفيذ مشروع صحة البيئة الخاص بأعمال المكافحة المنزلية بتكلفة «1.524.600 ريالًا»، كذلك مشروع ردم المستنقعات والتخلص من النفايات والإصحاح البيئي المرحلة الثالثة بتكلفة 748.650 والمختص بتشغيل مرمى النفايات وفق الاشتراطات البيئية، كما تم إنشاء مختبر فني لفحص التربة ومواد البناء بتكلفة إجمالية تقدر بـ«2.132.335 ريالًا».

مبان ومرافق

أما ما يتعلق بالمباني والمرافق، فقد نفذت البلدية العديد من المشاريع للمرافق الإدارية والخدمية والحضارية، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة 4 مشاريع بتكلفة (9.214.505 ريالًا)، ومنها على سبيل المثال مبنى سكن عمال البلدية الواقع في حي مشعل أ وساحة الاحتفالات على الطريق، ومبنى خدمة واستقبال المستفيدين المنفذ حديثًا ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني والذي يستهدف تطوير الأداء البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين إلخ؛ وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها مشروعين بتكلفة إجمالية (26.758.160 ريالًا) على سبيل المثال لا الحصر؛ وهي المركز الحضاري الذي يعتبر أيقونة معمارية وتحفة فنية ستضيف قيمة جمالية واجتماعية للمدينة ومشروع الأسواق والمسالخ الذي يستهدف نقل أسواق المواشي والأعلاف خارج المدينة وتنظيمها؛ كما تم تنفيذ ورش ومستودعات البلدية وثلاثة ملاعب كرة قدم وكرة طائرة؛ ومشتل البلدية. وستسهم هذه المشاريع التنموية بمشيئة الله في تنمية وتطوير محافظة شرورة وتعود بالنفع على دوت الخليج والمواطن وتترجم اهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يخدم المواطن ويسهم في ترفيهه وتلبية احتياجاته في شتى مجالات الحياة».