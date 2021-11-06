أمين نجران: خادم الحرمين عزز المكانة العالمية للمملكة

أكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن عائض دلبوح، أن الذكرى السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأتي متوافقة مع مكانة المملكة العالمية وطموحها الذي قادها نحو المستقبل والتنمية العظيمة التي تشهدها المملكة.

عجلة التنمية

وتابع أمين المنطقة: مع حلول الذكرى السابعة للبيعة المباركةً، يحتفل دوت الخليج بالإنجازات المتتالية العظيمة لملك الحزم والعزم، والتي تثير مشاعر المحبة والولاء، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فالانجازات أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، خلال فترة قصيرة، وواكبت الرؤى المستقبلية التي تعزز رؤية المملكة 2030، وتواصل مسيرة التنمية الداخلية، والتغير الدولي، وتحقيق جودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، والبنى التحتية، وتطوير عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة.

ذكرى غالية

أضاف بن دلبوح: إن ذكرى البيعة السابعة ذكرى غالية على قلوب كل السعوديين، وتؤكد المحبة الذي يحملها الشعب لقيادتهم الرشيدة، والتلاحم والتكاتف الكبير بينهم، وما تبذله القيادة من جهود للمحافظة على مكتسبات دوت الخليج العظيمة وعلى من يعيش على أرضه من مواطنين ومقيمين وذلك من خلال تنفيذ الدولة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل سلامة دوت الخليج والمواطن والمقيم بإذن الله، سائلا المولى -عزوجل- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قائد الأمة وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عضيد الملك وصاحب الرؤية المجيدة ومستقبل المملكة الزاهر.

رعاية واهتمام

ونوه أمين منطقة نجران المكلف، بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية بكل ما يهم التنمية المستدامة، ومتابعة وحرص واهتمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في دعم دعم مشاريع المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والقطاع البلدي بصفة خاصة، التي تحظى بالاهتمام الكامل، لإنجاز المشاريع الخدمية والمستقبلية.

مشاريع حيوية

وأشار إلى أن منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية البلدية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق المملكة من مشاريع السيول والمرافق البلدية وأنسنة المدن وإنشاء وتطوير الطرق الفرعية والرئيسية بالمنطقة، وجاري العمل على دراسة وطرح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالمنطقة منها تطوير ضفتي وادي نجران ومشاريع منتزه الجامعة، وإنشاء حديقة حيوان بمنتزه الملك فهد ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك سعود والمبنى الإداري بالفيصلية وسوق الطيور والحيوانات الأليفة وغيرها من أعمال المجسمات الجمالية وإنشاء وتطوير الطرق الفرعية والرئيسية.

تطوير الوادي

وتعمل الأمانة على تطوير وادي نجران، ويشمل ذلك ممشى الوادي بطريق الملك عبدالله، وهو عبارة عن ممشى من كوبري الحضن وحتى كوبري الجربة بطول 3525م.ط بإجمالي مسطح 83973 م2، فضلًا عن تخصيص مسار حركة للمشاة بعرض 6م بجانب مواقف السيارات ومسار حركة للمشاة بعرض 3م بجانب الوادي من الانترلوك بإجمالي مسطح 21159.80 م2 حيث تم الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال مسارات المشاة، بالإضافة إلى إنشاء مواقف طولية للسيارات من الانترلوك بعدد 519 موقفًا بمسطح 8089 م2. ومسطحات خضراء من الثيل بمسطح 17688 م2، فضلًا عن أشجار الظل بعدد 78، وخزانات ري للزراعة، ومقاعد للجلوس، وتهيئة 9 مواقع للاستثمار.

خدمات بلدية

قامت الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات خلال الفترة الحالية بتوقيع عدة عقود لمشاريع التنفيذ المستمر للمحافظة على جودة حيث تم في هذا العهد الميمون توقيع عقدين لنظافة مدينة نجران والقرى التابعة لها بقيمة 236 مليون ريال إضافة لعقود صيانة المسطحات الزراعية والحدائق العامة بقيمة تتجاوز 98 مليون ريال وعقود للصحة العامة بما يقارب 40 مليون ريال، شملت عقود النظافة العامة نظافة مدينة نجران وتشغيل المحطات الانتقالية وتشغيل وصيانة المرمى العام للمدينة وتأهيل مردم النفايات القديم شرق جامعة نجران.

صيانة زراعية

كما شملت عقود الصيانة الزراعية تطوير منتزه الملك فهد والذي يعتبر من أكبر المنتزهات في المملكة ومنتزه أبا الرشاش ومنتزه الشلال بمسطحات خضراء تجاوزت مساحتها 1.700.000 متر مربع وزراعة أكثر من 103983 شجرة من الأشجار المحلية و34 حديقة و 5 ساحات بلدية ومضامير مشي 11.

تطور مستوى جودة الخدمات البلدية

3 متنزهات

01 منتزه الملك فهد (غابة سقام)

02 منتزه أبا رشاش

03 منتزه الشلال

5 ساحات بلدية

11ممشى

3شلالات

60 حديقة عامة