نجران الخضراء تواكب رؤية ولي العهد

سارعت جميع القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك المواطنين والمقيمين بمنطقة نجران وجميع محافظاتها بالتفاعل مع الحملة الوطنية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنجعلها خضراء، والمساهمة بزرع الأشجار وإكثارها بمختلف أنواعها بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة، وكذلك داخل أروقة الدوائر الحكومية والجامعة وجميع مرافق التعليم بما فيها المدارس الحكومية والأهلية خلال السنوات الماضية حتى اللحظة، وذلك لجعل المنطقة بجميع أرجائها تزهو باللون الأخضر وتتجمل بطبيعتها الخضراء لتزيد من جمال أرضها الخضراء، وتظهر برونق أكثر جمالًا وتصبح مقصدًا سياحيًا يضاهي أجمل المناطق والمدن بالمملكة.

سدر وقرضة

وبدأت جمعية نجران الخضراء مشروعها ومساهمتها في حملة لنجعلها خضراء منذ عام 2017 حيث أقامت متحفًا موروثًا بيئيًا بمتنزه الملك فهد وكذلك بنك بذور حي متنزه الملك فهد، وقامت بتشجير متنزه الحبابه بحبونا ومتنزه أبا الرشاش وبدر الجنوب وسلطانة، وعقدت شراكة مع الأمانة لأنسنة نجران وشراكة مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأنسنة المساجد باستخدام مياه الوضوء، ووقعت اتفاقية مبدئية مع جمعية رعاية لغرس 100 ألف سدرة و 100 ألف قرضة في الأماكن المستهدفة. كما قامت بدعم مشاتل الأمانة بالبذور ودعم مشتل الجامعة بالبذور ومشتل متنزه الملك فهد، وعملت على إيجاد نسبة في إنتاجية البذور المعطاة للأمانة، كما قامت بتوزيع 1000 سدرة للمواطنين تبرع بها المهندس حسين أبو ساق، وتم دعم المدارس بنات وبنين بنباتات لغرس مفهوم وأهمية الحفاظ على البيئة.

أنسنة الجهات الحكومية

كما أعلنت جمعية نجران الخضراء أنه تم الاتفاق مع أمير المنطقة على أنسنة الإدارات الحكومية والمراكز الفرعية. كما قامت بدعم رابطة بيشة بالبذور، وتم دعم رابطة عسير بالبذور وشتلات الطلح، حيث ما زالت الشتلات موجودة لدينا وننتظر من ينقلها وهي عبارة عن دعم من الجمعية ومساهمة في زيادة الغطاء النباتي.

500 ألف بذرة

كما تم نثر ما يقارب نصف مليون بذرة شرق كبري الرويكبة، وكذلك تم غرس بالتعاون مع أمانة المنطقة ما يقارب 6000 شجرة متعددة الأصناف في متنزه الملك فهد.

تدريب العمال

ودربت جمعية نجران الخضراء عمال مقاول الأمانة على التقليم والرعاية الصحيحة للأشجار، وكذلك تم توزيع شتلات على المواطنين في الحصينية، وتم غرس أشجار بالتعاون مع الاتصالات السعودية وبلدية الحصينية في متنزه السبيل، وتم دعم مركز تنمية الحصينية بالأشجار.

20 ألف شجرة

وكانت صحة نجران قد أطلقت مبادرة «أياد خضراء»، لزراعة 20 ألف شجرة في مستشفياتها ومراكزها الصحية، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وعلى مستوى المرافق الصحية. وأوضحت الصحة أنها تهدف من هذه المبادرة إلى الاستفادة من المساحات المتاحة بمرافقها الصحية، التي تقدر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، في تحسين جودة الهواء، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامة، ومكافحة التصحر.

تبني الجمعيات

وأعلنت جمعية نجران الخضراء وبالتعاون معها عن تبني أغلب الجمعيات بالمنطقة مبادرة غرس الأشجار، حيث قامت بعمل مبادرات غرس، وذلك كان جزءًا من أهداف الجمعية ألا وهو تثقيف المجتمع والجهات بأهمية الغرس.

مبادرات

غرس 100 ألف سدرة.

100 ألف قرضة.

مبادرة غرس الأشجار.

نثر نصف مليون بذرة.

توزيع 1000 سدرة للمواطنين.

أنسنة الإدارات الحكومية والمراكز الفرعية.

6000 شجرة في متنزه الملك فهد.

توزيع شتلات على المواطنين.

مبادرة «أياد خضراء».