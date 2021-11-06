حبونا 3 مراكز و103 قرى تنعم بالتنمية

تشهد محافظة حبونا شمال منطقة نجران قفزات تنموية خلال السبع سنوات الماضية بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرص ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل‏ تحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة وفق رؤية المملكة 2030.

شبكة الطرق

تمتد هذه المحافظة، من مركز الحصينية شرقًا، طريق الرياض وادي الدواسر إلى مركز الجفة والحرشف غربًا، وتضم 3 مراكز و 103 قرى، وما يميز هذه المحافظة هو وجود ثاني أكبر واد بعد وادي نجران، وهو وادي حبونا الممتد من منطقة عسير غربًا من الحمرة بظهران الجنوب حتى يصب في الربع الخالي شرقًا، وترتبط محافظة حبونا بشبكة من الطرق المعبدة مع شقيقاتها المحافظات الأخرى كبدر الجنوب ومحافظة ثار ومحافظة يدمة، كما ترتبط بعدة طرق معبدة تصل بينها وبين المدينة نجران والمحافظات الأخرى.

المستشفى العام

تم تنفيذ مشروع تطوير قسم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حبونا العام والذي يضم 11 سريرًا ومنطقة فرز وغرفة عزل وأخرى خاصة بمرضى الالتهاب الكبدي، وصالة انتظار عزل تنفسي، وكذلك مشروع معالجة محطة المياه، وتطوير الأسقف والأرضيات ونظام الإطفاء والسلامة داخل مستشفى حبونا العام، إضافةً إلى مشروع تطوير أنظمة السلامة، ومخارج الطوارئ، وإحلال واستبدال نظام التكييف المركزي بالمستشفى، وإطلاق خدمة العيادات الاستشارية التخصصية لتشمل تخصصات الجراحة العامة والمناظير، وعيادة التخدير، والنساء والولادة، وعيادة الاستشارة الدوائية وعيادة لمكافحة التدخين، علاوةً على إطلاق خمسة مسارات لنموذج الرعاية الصحي أحد برامج التحول الصحي الوطني في عدد من مراكز ومستشفيات المنطقة تضمنت مسارات السكر، والسمنة، والسكتة الدماغية، والحمل منخفض الخطورة، والمرحلة الأخيرة لمريض السرطان. وكذلك تنفيذ مشروع ترميم سكن المستشفى مدعوم بوسائل السلامة من مخارج طوارئ ونظام إطفاء.

خدمات تعليمية

تم افتتاح فرع الكلية التقنية في محافظة حبونا، والذي يقع على مساحة تقدر بـ80 ألف متر مربع، وبتكلفة إجماليةٍ بلغت 49 مليون ريال، وكذلك تم افتتاح كلية المجتمع في حبونا للطالبات، والتي تستوعب أكثر من ألف طالبة، وتضم 32 قاعة دراسية، وفي التعليم العام تم افتتاح المدرسة الابتدائية الثانية للبنات بالمحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون ريال، بطاقة استيعابية 540 طالبة.

تحسين وتجميل

أنشأت بلدية المحافظة، حديقة عامة، تتكون من مسطحات خضراء ومظلات وألعاب أطفال وممرات مشاه وشجيرات ونخيل وأعمدة إنارة ديكورية، وتم الانتهاء من هذا المشروع ليكون إضافة لمشاريع التحسين والتجميل التي تم تنفيذها بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري وتوفير سبل التنزه للمواطنين والمقيمين، وكذلك إنشاء متنزه عام لقرية المجمع أبا الطحين - مرحلة أولى، حيث قامت البلدية بإنشاء حديقة بمركز المجمع تشمل ألعاب أطفال وممرات مشاه وشجيرات ونخيل وأعمدة إنارة ديكورية ومنافع وملعب لكرة القدم.

المجال الزراعي

الجميع يشهد بخصوبة الأرض في هذه المحافظة وبوجود المياه العذبة والمناخ الملائم والسواعد العاملة، وهذه العوامل كلها أوجدت اهتمامًا ملحوظًا بالزراعة، فالزائر لحبونا يرى انتشار البساتين بها وأشجار النخيل والبرسيم والقمح والفاكهة مما استدعى وجود فرع للزراعة والمياه تم افتتاحه بالعام 1399هـ، وتحظى الزراعة بدعم من حكومتنا الرشيدة حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من البرامج الداعمة للمزارعين آخرها «برنامج ريف» الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.

النادي الرياضي

جرى افتتاح نادي حبونا الرياضي والذي يعد من أهم المنشآت الرياضية بالمحافظة ويحتوي على عدد من المرافق الرياضية والترفيهية، وكذلك تم افتتاح مكتب الضمان الاجتماعي والذي يقدم خدماته لأكثر من 6 آلاف مستفيد، وسهل ذلك الفرع للمواطنين عناء مراجعة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران، وكذلك افتتاح مركز الهلال الأحمر بالمحافظة.

مشاريع المياه

حظيت خدمات المياه بمحافظة حبونا ومراكزها بعدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه، حيث تم استكمال إنجاز تنفيذ محطة الضخ بمحافظة حبونا ضمن مشروع المحافظات الشمالية، وكذلك تشغيل مشروع محطة وشبكة الضخ بالضيقه، وتم تنفيذ استكمال شبكات مياه بمركز سلوه أكثر من 400 توصيلة منزلية جديدة، وهناك دراسة لتنفيذ خزان مياه استراتيجي لخدمة كافة مراكز وقرى محافظة حبونا بسعة أكثر من 25 ألف متر مكعب، والعمل جار لتسلم الموقع بمحطة السرح بالمحافظة، كما تم تنفيذ 3 آبار سقيا جديدة بالمحافظة لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الماء، دراسة إنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي لمحافظة حبونا والمراكز التابعة.

سياحة وآثار

تشتهر حبونا بوجود القلاع والنقوش والآثار القديمة، ولعل أشهرها قصر إمارة حبونا، والذي يعد ثاني قصر إمارة تم إنشاؤه بعد قصر إمارة نجران بأبا السعود بمدينة نجران، وكذلك قلعة الخليف بالحرشف ووجود نقوش قديمة بعرام الواقع بوادي بطاء، ووجود أشجار السدر والطلح والأراك، أما المتنزهات بحبونا فلعل أشهرها يسمى بالسود ومتنزه الحبابة ووادي عرقان والذي يحتضن العديد من أشجار السدر والأراك ومتنفسات للأهالي والزوار على مدار العام، كذلك تشتهر حبونا بوجود الأسواق الشعبية كسوق المجمع وسوق المنتشر وفيها تتوفر جميع الاحتياجات للناس سواء الحياتية أو التراثية، وتباع فيه المواشي والتي تشتهر محافظة حبونا بوفرتها كالأغنام والأبقار والإبل والضأن، وبعض من أنواع الطيور.