الجمعية الخيرية ريادة في العمل الإنساني بنجران

قال وكيل إمارة منطقة نجران نائب رئيس مجلس إدارة الجمعة الخيرية بنجران، وكيل إمارة المنطقة المكلف حسن بن عبده العذيقي: الرجال الكبار هُم مَن يصنعون الذكرى التي تجدد نفسها في ضمائر محبي هذا القائد العظيم، فموروث الأصالة ومزايا الفطنة، ورجاحة العقل، وحُسن التصرف، والرغبة في صناعة ما ينفع المواطنين، ويرفع شأن دوت الخليج، تلك صفات اصطفتها خبراتُ الحكماء من أقدم العصور. وهي بعضٌ ممـا اتصف به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد تجاوز ــ أيده الله ــ العمل النمطي المعتاد، فأصبحت الحياة الباهرة لديه هي هذه الإنجازات العملاقة، وتلك المشاريع المتنوعة، وهذه المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية بين الأمم والشعوب، فطوبى لمملكتنا بجمال ذكرى البيعة السابعة وبما فيها من بهجة، وطوبى لمواطنيها وهم يؤكدون الوفاء والمحبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فالدأب في العمل، والتصدي لحمل أعباء المسؤوليات الجسام، والصمود أمام العقبات، والحرص على سعادة المواطن، ورفعة دوت الخليج، فذلكم هو السؤدد والمجد الحقيقي الذي صاغته قيادتنا الرشيدة على مدار الليالي والأيام.

مسيرة النهضة

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف بأنه في هذه الأيام المباركة تطل على مملكتنا العزيزة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقبل سبع سنوات احتفى المواطنون بمبايعة الملك المفدى على السمع والطاعة وسط فرحة تهللت بها الوجوه بالاستبشار، وهتفت لهـا الألسن بصادق الدعاء تعبيرًا لقيم الوفاء والولاء لقائد مسيرة النهضة المباركة، ولولي عهده الأمين، مؤكدين حبَّهم للوطن العزيز ولقائده الغالي، حيث تستمر أيام الخصب والازدهار الحضاري التي تستشرف المستقبل الزاهر من خـــلال رؤية 2030، حيث الإنجازات الشامخة، والمشاريع التنموية، وتمر بنا هذه الذكرى فنستلهم معها ما تحقق - بفضل الله – من إنجازات هائلة، فالبيعة عنوان العمل الجاد، ووفاء المواطن لقائد دوت الخليج، هذا القائد الذي يملك النظرة البعيدة الصائبة، ويتحلى بروح التفاؤل والفطنة، وتلك من بعض مزايا قائد وُلد وعاش ونشأ في بيئة المجد والسؤدد، وترعرع في حقول القيم السامية، وعارك متطلبات الواقع، واستشرف بشائر المستقبل، وهنا نحتفي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين، داعين الله سبحانه وتعالى لهما بالتوفيق والسداد.

خدمات خيرية

وأضاف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية قدمت للمستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية مجموعة من الخدمات كان من ضمنها مساعدات إيجار منازل من خلال مساعدات إيجار للأسر المسجلة بكشوفات الجمعية، والأشد حاجة يبلغ عدد المستفيدين 13، ومساعدات سداد فواتير كهرباء بمساعدات سداد فواتير الكهرباء للأسر المسجلة بكشوفات الجمعية والأشد حاجة بلغ عدد المستفيدين 11، وزكاة فطر باستقبال زكاة الفطر وتوزيعها على المستحقين في وقتها المحدد يبلغ عدد المستفيدين 484، وكفالة أرملة وأبنائها من خلال تقديم مساعدات مالية تودع بحساب الأرملة وأبنائها بلغ عدد المستفيدين 219 أرملة، وسلال كفارة يمين من خلال توزيع سلال غذائية عن كفارات اليمين بلغ عدد المستفيدين 320، وبرنامج حفظ النعمة من خلال استقبال فائض الطعام النظيف المرسل من بعض الجهات الحكومية ومن بعض المناسبات وتغليفه وتوزيعه على الأسر المسجلة بوحدة حفظ النعمة بلغ عدد المستفيدين 14400.

كوبونات الشراء

كما نفذت الجمعية، برنامج كسوة العيد من خلال توزيع كوبونات لشراء الملابس وجميع احتياجات العيد بلغ عدد المستفيدين 600، وإفطار صائم من خلال توزيع الوجبات المتكاملة لإفطار الصائم بلغ عدد المستفيدين 30000، و ترميم وصيانة منازل المستفيدين من خلال ترميم منازل المستفيدين الأشد حاجة حيث بلغ عدد المستفيدين 18، وتجهيز الجنائز ومغسلة الأموات من خلال تأمين مستلزمات تجهيز الجنائز ومغسلة الأموات، ومساعدات أجهزة كهربائية من خلال توزيع الأجهزة الكهربائية «ثلاجات- مكيفات- أفران- غسالات» للأسر المسجلة بكشوفات الجمعية والأشد حاجة بلغ عدد المستفيدين 356، وبرنامج الحقيبة المدرسية من خلال توزيع كوبونات شرائية لمساعدة المستفيدين في تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائهن بلغ عدد المستفيدين 600، وتوزيع سلال غذائية من خلال توزيع المواد الغذائية المتكاملة بشكل دوري على المستفيدين، ومساعدات عينية «تمور – أرز» من خلال استقبال المساعدات العينية من المتبرعين وتوزيعها على المستفيدين بلغ عدد المستفيدين 3325، ولحوم الأضاحي من خلال استقبال لحوم الأضاحي من البنك الإسلامي للتنمية وتوزيعها على المستفيدين بلغ عدد المستفيدين 1800، وبطاقات العثيم الشرائية من خلال استلام البطاقات الشرائية من مؤسسة العثيم الخيرية وتوزيعها على المستفيدين.