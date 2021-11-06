الملك وولي العهد يعزيان في وفاة سعود الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كذلك بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».