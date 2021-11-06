مبادرة لإنتاج العسل من المانجروف

ونوَّه عبدالدايم خلال زيارته للمكتب بمبادرات الفرع العديدة، في مجال الزراعة والبيئة والثروة الحيوانية، ومشاريع التنمية والعمل التنموي، والمِيَز النسبية ودراسة النظم الزراعية، ونجاحاته في مجال النخيل والبيوت المحمية، والثروة الحيوانية والبيئية في مجال إنتاج العسل، والاستفادة من غابات المانجروف، وجعلها رافداً اقتصادياً وبيئياً وتسجيلها ضمن المحميات الطبيعية والعضوية.
بدوره أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، المهندس صالح بن نوار الغامدي، أهمية أشجار المانجروف في حماية البيئة والموارد الطبيعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، للوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة.
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