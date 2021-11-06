تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة

تبدأ جمعية «البر» الخيرية في محافظة «المجاردة»، اليوم، تحديث وتسجيل البيانات السنوية لجميع مستفيديها، من الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن.

وبيّن رئيس الجمعية، حمود بن صاحب العمري، أن الجمعية أطلقت استقبال طلبات تحديث وتسجيل البيانات السنوية للمستفيدين والأيتام، للاستفادة من خدماتها لـ1443 عن طريق التحديث الإلكتروني للجمعية على منصة «غيث»، أو من خلال تحميل التطبيق. كما يمكن مراجعة مقر إدارة الجمعية.

وأوضح أن شروط تحديث المستفيدين: إرفاق بطاقة الأحوال سارية المفعول، وصورة من كارت العائلة، ومشهد تعريف راتب للعام الحالي 1443، ومشهد تعريف دخل الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1443، وصورة بالتأمينات الاجتماعية للزوج والزوجة والأبناء والبنات الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة، وإرفاق التقرير الطبي إن وجد.