Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات

أعلن بافل دوروف مؤسس تطبيق «Telegram» للتراسل الفوري، أنه يخطط لإطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات. وذكر دوروف في بيان نشر عبر قناته في «Telegram» أن الخدمة قد يتم الحصول عليها، عبر اشتراك منخفض التكلفة، سيتيح للمستخدمين فرصة لدعم المنصة بشكل مباشر. وأشار إلى أن بعض المستخدمين من أصحاب القنوات الخاصة، يتطلعون إلى أن يكون باستطاعتهم «تعطيل» الإعلانات على قنواتهم، مضيفا أن إدارة التطبيق تدرس الظروف الاقتصادية لمثل هذه الخدمة. وكان دوروف أعلن أواخر أكتوبر الماضي، عن قرب إطلاق منصة مخصصة للإعلانات في تطبيق «تيليجرام»، مع إشارة إلى أن الإعلانات بحجم لا يتجاوز 160 حرفا، سيتم نشرها عبر قنوات كبيرة على «تيليجرام» يبلغ عدد مشتركيها 1000 شخص وأكثر.



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