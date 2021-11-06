شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإسبانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، مع الأمين العام لسياسة الدفاع بمملكة إسبانيا الفريق البحري خوان فرنثسكو مارتينيث نونييث، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين والجوانب العسكرية والدفاعية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.