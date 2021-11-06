تنظيم مهرجان الرياض للألعاب الأكبر من نوعه في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «اكتشف، العب، تسوق»، ينطلق مهرجان الرياض للألعاب بنسخته الثانية في 12 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى الـ 21 من الشهر نفسه.

ويعد المهرجان الأكبر من نوعه في العالم، وأحد أضخم المهرجانات المختصة بمجال الألعاب، حيث يستقطب العائلات والأطفال ويقدم تجربة فريدة لهم.

ويأتي ضمن فعاليات منطقة «واجهة الرياض»، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبرالرابط : https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyadh-toy-festival/f111d0d2aaa34172932a.

ويمثل المهرجان تجربة ترفيهية رائعة للعائلات تفوق كل توقعاتهم، حيث يحمل مفاجآت عديدة منها إطلاقه ألعابا عالمية للمرة الأولى تجذب جميع الأعمار، وسط نشاطات تفاعلية مع الشخصيات العالمية المحبوبة لدى الأطفال، ومشاركة أشهر الماركات المختصة في الألعاب، التي تناسب جميع الأذواق، إضافة إلى تمكين الزوار من التسوق واغتنام فرص العروض والتخفيضات الكبرى، من خلال تخصيص منطقة بيع بالتجزئة توفر ألعاب الأطفال من علامات تجارية مختلفة.

وتشمل أبرز الشركات الموجودة في المهرجان: ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug المسؤولة عن إنتاج برامج الأطفال الترفيهية، شركة MGA للألعاب، شركة pocket.watch.