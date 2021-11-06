الشورى يحسم مشروع نظام التسجيل العيني للعقار في جلسته غدا

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كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد درست اللجنة التقرير وقدمت عليه توصياتها.
ويتضمن جدول أعمال المجلس النظر في رد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1442هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث يصوت المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ.
وفي سياق جلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقريران السنويان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن العامين الماليين 1440/1441هـ،1441/1442هـ والمقدمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما يطرح المجلس للمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ.
وعلى صعيد أعمال جلسة الأربعاء المقبل أدرج المجلس ضمن جدول أعماله مناقشة تقريرين من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ.
موضوعات على جدول أعمال الشورى:
- التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ.
- التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ.
- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني.
- مذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
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