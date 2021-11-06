شكرا لقرائتكم خبر الشورى يحسم مشروع نظام التسجيل العيني للعقار في جلسته غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى في جلسته غدا قراره بشأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من آراء وملحوظات تجاه المشروع أثناء مناقشته في جلسة سابقة، كما يناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، وتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك (سابقا) للعام المالي 41/1442هـ.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد درست اللجنة التقرير وقدمت عليه توصياتها.

ويتضمن جدول أعمال المجلس النظر في رد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1442هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث يصوت المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ.

وفي سياق جلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقريران السنويان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن العامين الماليين 1440/1441هـ،1441/1442هـ والمقدمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يطرح المجلس للمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ.

وعلى صعيد أعمال جلسة الأربعاء المقبل أدرج المجلس ضمن جدول أعماله مناقشة تقريرين من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ.

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