الخارجية الفلسطينية: نجاة 8 مواطنين وفقدان 3 في غرق قارب قبالة تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، نجاة 8 فلسطينيين وفقدان 3 آخرين في حادثة غرق قارب في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية.
رام الله – سبوتنيك. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: “حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة فقد كان على متن الزورق 11 من مواطنينا الفلسطينيين”.
© REUTERS / Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea
وأضافت: “تم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم إنقاذهم حيث يتواجدون جميعا في مراكز إيواء تابعة لإدارة الهجرة التركية باستثناء ثلاث حالات جاري التأكد من وجودها لدى الجانب التركي أو اليوناني”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت الوزارة أنها تتابع مع سفارة دولة فلسطين لدى تركيا حادث غرق القارب الذي حدث في المنطقة بين تركيا واليونان لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لشاب من غزة وهو يتحدث لوالدته بعد نجاته من الغرق على متن قارب المهاجرين، مشيرا إلى غرق عدد من رفاقه في نفس الرحلة.
وشهدت الأعوام السابقة عدة حوادث غرق أدت إلى مقتل العشرات من سكان غزة قبالة السواحل اليونانية والتركية والإيطالية، لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
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