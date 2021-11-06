فاقد للسمع والكلام.. شاب ينافس العمالة الوافدة في مجال صيانة المكيفات بالأحساء (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

تحدى شاب من فاقدي القدرة على السمع والنطق يدعى إبراهيم إعاقته بالعمل والصبر، حيث تخصص في مجال صيانة مكيفات الهواء بالأحساء وتمكن من منافسة العمالة الوافدة.

ويبلغ “إبراهيم” الثانية والثلاثين من عمره حيث ولد فاقدًا قدرته على السمع والكلام لكن ذلك دفعه أن يصبح محترفًا في توظيف وإصلاح المكيفات بأنواعها.

وتحكي زوجته على لسانه، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية” قصة كفاحه مشيرة إلى أن إعاقته لم تقف أمامه فهو شخصية تحب العمل ويجد مقابل ذلك تشجيعًا من زبائنه حتى حقق شهرة واسعة.

وتابعت زوجته أنه في بعض الأحيان يقوم بعملية غسيل لـ10 مكيفات الهواء وصيانتها في يوم واحد فقط، وهو ما زاد من ثقة زبائنه في قدراته.