إيرن تجري مناورة بحرية ضخمة في مضيق هرمز وبحر عمان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، اليوم السبت، أن بلاده ستجري، غدا الأحد، مناورة بحرية ضخمة في مضيق هرمز وبحر عمان.

ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال سياري أن بلاده ستجري، غدا الأحد، المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية الضخمة، التي يطلق عليها اسم “ذوالفقار 1400″، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لبلاده.

© Sputnik . Said Tsarnaev

وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن مساحة المناورات البحرية الضخمة تمتد في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، وتنتشر في شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن القطع البحرية والغواصات التابعة للقوة البحرية، ومعها وحدات المشاة والدروع والآلية للقوة البرية للجيش، ومقاتلات ومسيّرات القوة الجوية، ومنظومات قوة الدفاع الجوي الإيرانية، انتشرت بدورها منذ أيام في المناطق العامة للمناورات البحرية.

ولفت مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني إلى إجراء البحرية الإيرانية تمارين مختلفة، لكن الوحدات ستقوم بتنفيذ المرحلة الرئيسية لتلك المناورات، غدا الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال تلك المناورات إجراء مختلف أنواع العمليات التركيبية من قبل الوحدات المشاركة.

وعزا المسؤول الإيراني العسكري الهدف من وراء تلك المناورات البحرية الضخمة إلى اكتساب الجهوزية القتالية اللازمة لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة وأن الطائرات المسيرة ستقوم في هذه المناورات بتنفيذ التمرينات المختلفة والمشتركة بالتزامن مع إمكانية حمل أنواع الشحنات البصرية والقتالية، القادرة على الحرب الإلكترونية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك