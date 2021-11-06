تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.
ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في “فيسبوك”، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.
كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.السودان
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-06
طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.
ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في “فيسبوك”، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.
كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443
09:23 PM
دعا إلى تأسيس جهاز أمني جديد
طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.
ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في “فيسبوك”، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.
كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.