تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى تأسيس جهاز أمني جديد

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.

ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في “فيسبوك”، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.

كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.السودان