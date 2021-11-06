ما مبرر إجازات نهايات الأسبوع المدرسية المطولة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمنت وزارة التعليم، تقويم العام الدراسي للمدارس والجامعات إجازات قصيرة عدة تسبق أو تلي عطلة نهاية الأسبوع بيوم أو يومين، بحيث تعتبر إجازة نهاية أسبوع مطولة، وهي بخلاف الإجازات الرسمية لنهاية الفصل الدراسي، إجازات عيد الفطر وإجازة اليوم الوطني. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الإجازات لا تتبع نظاما معينا من حيث فترات التباعد بينها أوعدد الأيام، وهي تطبق بهذه الطريقة للمرة الأولى خلال العام الدراسي. معلومات أخرى ذات صلة أشارت إلى أن الهدف منها كسر جمود الدراسة وتحفيز الطلاب، وتهيئتهم للإقبال عليها بنشاط وحماس، ولكنها أيضا تخدم تنشيط السياحة الداخلية، التنقل بين المدن والإفادة من مختلف الأنشطة والفعاليات المتوفرة، مما يدعم عجلة الاقتصاد ينشط الإنفاق الداخلي عوضا عن إجازات محدودة مطولة قد يكون خيار الأسرة فيها السفر خارجيا. إجازات العام الدراسي 1443هـ إجازات الفصل الدراسي الأول من الأربعاء 15 / 2 إلى السبت 18 / 2 مجموع الأيام 4 من الجمعة 9/ 3 إلى الاثنين 12 / 3 مجموع الأيام 4 من الخميس 29 / 3 إلى السبت 1/ 4 مجموع الأيام 3 من الجمعة 21 / 4 إلى السبت 29 / 4 مجموع الأيام 9 (إجازة نهاية الفصل الدراسي) إجازات الفصل الدراسي الثاني من الجمعة 13 / 5 إلى الأحد 15 / 5 مجموع الأيام 3 من الجمعة 4/ 6 إلى السبت 12 / 6 مجموع الأيام 9 (إجازة منتصف الفصل الدراسي) من الأربعاء 1/ 7 إلى السبت 4/ 7 مجموع الأيام 4 من الأربعاء 22 / 7 إلى السبت 25 / 7 مجموع الأيام 4 من الجمعة 8/ 8 إلى الأحد 16 / 8 مجموع الأيام 9 (إجازة نهاية الفصل) إجازات الفصل الدراسي الثالث من الثلاثاء 25/9 إلى السبت 6/10 مجموع الأيام 12 (إجازة عيد الفطر) من الأربعاء 24/10 إلى السبت 27/10 مجموع الأيام 4 من الأربعاء 16/11 إلى السبت 19/11 مجموع الأيام 4 إجازة نهاية العام الدراسي الجمعة 2/12/1443 المصدر التقويم الدراسي لوزارة التعليم للعام الدراسي 1443

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