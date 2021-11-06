شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يتبنى رسم لوحة فنية رقمية بمشاركة 4600 زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات موسم الإبداع تنوين 2021م، بنسخته الرابعة، اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) «لحظة تنوين» التي استمرت يومين بمشاركة 4600 زائر، تمكنوا من رسم لوحة جماعية بأحدث طريقة تقنية، مع غياب للمشهد التقليدي المعتاد.

وخرج الزوار بأجمل لوحات فنية ذات حس إبداعي، عبر جوالاتهم الذكية، وبتحليق 300 طائرة درون في سماء إثراء، لتساعدهم في توحيد المشهد الفني الذي شهد حضور لافت وتفاعل غير مسبوق، من خلال التجربة التفاعلية بين الجمهور ورسوماتهم.

وأوضح المطور الإبداعي في «إثراء» عبدالله الحواس أن كل لوحة ينتهي الجمهور من عملها تصبح نابضة معبرة عن فكرة ما، حيث شكلت اللوحات الفنية صورا وأشكالا في السماء من خلال الضوء كالشعارات والمشاهد والنصوص مكنت الزوار من مشاهدتها عبر تسيير الطائرات حول المركز، مبينا أنه من الصعب أن يشارك آلاف الزوار بلوحة فنية واحدة في وقت لا يتجاوز عشر ثوان، وفي مكان واحد، إلا أن الأمر بات سهلا بتفاعل الجمهور وتوحيد رؤيتهم وشغفهم من أجل الخروج بمنتج إبداعي فني، يعد أحد أهداف مبادرة «الشرقية تبدع» التي أطلقها مركز «إثراء» تزامنا مع موسم «تنوين» وتضمنت أكثر من 200 مشاركة تفاعلية وأنشطة إبداعية تهدف لصناعة الإبداع بطريقة شيقة، بمشاركة القطاعين العام والخاص.