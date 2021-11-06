1300 موظف وموظفة يديرون منظومة التفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام

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وتدير الكوادر الوطنية المؤهلة عمليات دخول القاصدين من أبواب المسجد الحرام، عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مستمدة ذلك بالخبرات التراكمية للإدارات الخدمية والإدارية والتنسيق المشترك، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كل الجهات العاملة في المسجد الحرام.
واستفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تدريب وتوزيع الموظفين والموظفات بعدد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة، لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري من خلال الإدارات المختصة وتحويرها لتجويد مخرجات منظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.
وتتسم مهام الموظفين بالشمولية والتنوع ومنها تنفيذ خطط الطوارئ، وغيرها من حزم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.
من جهة أخرى أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بإعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
وأصدر قرارا بتعيين المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان مشرفا على المجلس، وتعيين وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وكيلا للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الجابري رئيسا للمجلس، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي نائبا.
كما وجه بعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل مرة في مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة.
أبرز مهام الموظفين
- التأكد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية
- مرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات
- تنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة
- تنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين
- تيسير الحركة في جبل الصفا
- منع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيه المصلين للمصليات المخصصة
- المحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية من أي عائق للحركة
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