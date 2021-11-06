شكرا لقرائتكم خبر 1300 موظف وموظفة يديرون منظومة التفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدعم منسوبو وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ووكالة التفويج وإدارة الحشود العاملون بالمسجد الحرام، المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال ما يزيد على 1300 موظف وموظفة يعملون معا وفق منهجية واضحة وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام خلال المواسم.

وتدير الكوادر الوطنية المؤهلة عمليات دخول القاصدين من أبواب المسجد الحرام، عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مستمدة ذلك بالخبرات التراكمية للإدارات الخدمية والإدارية والتنسيق المشترك، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كل الجهات العاملة في المسجد الحرام.

واستفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تدريب وتوزيع الموظفين والموظفات بعدد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة، لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري من خلال الإدارات المختصة وتحويرها لتجويد مخرجات منظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.

وتتسم مهام الموظفين بالشمولية والتنوع ومنها تنفيذ خطط الطوارئ، وغيرها من حزم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.

من جهة أخرى أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بإعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأصدر قرارا بتعيين المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان مشرفا على المجلس، وتعيين وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وكيلا للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الجابري رئيسا للمجلس، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي نائبا.

كما وجه بعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل مرة في مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة.

أبرز مهام الموظفين

