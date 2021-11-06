شكرا لقرائتكم خبر التطهير الذكي نموذج لعمل بلا ضجيج بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يقتصر اهتمام رئاسة الحرمين الشريفين بتعظيم الاستفادة من التقنية الحديثة في المسجد الحرام فقط، بل حرصت الرئاسة على تعضيد وكالة المسجد النبوي بالتقنية نفسها، وتوفير كل الخدمات الحديثة المتطورة؛ لتعزيز كل الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ مواكبة للرؤية 2030، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القاصدين والزوار للمسجد النبوي.

وأطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أخيرا أول مخرجات تقنية الذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي عبر «روبوت التطهير الذكي»، والذي يعمل لمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري؛ وذلك في إطار سلسلة من مشاريع التقنية الذكية في المسجد النبوي المستقبلية والروبوتات الاصطناعية، وفق خطة زمنية مجدولة، لتقديم أقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

ويقوم روبوت التطهير الذكي الذي دشن في المسجد النبوي بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة؛ لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

الروبوت الذكي: