التطهير الذكي نموذج لعمل بلا ضجيج بالمسجد النبوي

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وأطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أخيرا أول مخرجات تقنية الذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي عبر «روبوت التطهير الذكي»، والذي يعمل لمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري؛ وذلك في إطار سلسلة من مشاريع التقنية الذكية في المسجد النبوي المستقبلية والروبوتات الاصطناعية، وفق خطة زمنية مجدولة، لتقديم أقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.
ويقوم روبوت التطهير الذكي الذي دشن في المسجد النبوي بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة؛ لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.
الروبوت الذكي:
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