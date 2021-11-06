شكرا لقرائتكم خبر إنقاذ 9 أشخاص من حريق في شقة سكنية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الأول، 9 أشخاص إثر حريق في شقة بعمارة سكنية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في «تويتر»، أن مدني العاصمة المقدسة أنقذ 9 أشخاص إثر حريق في شقة بعمارة سكنية. وأضافت، أنه تم تقديم الرعاية الطبية لهم بواسطة الجهة المختصة، وهم بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 9 أشخاص من حريق في شقة سكنية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.