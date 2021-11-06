الكويت تعفي مقيمي دولة عربية من "رسوم الـ 60"

محمد بن مسعود - الدمام - أعفت الكويت الوافدين من إحدى الدول العربية من الرسوم المقرر فرضها لتجديد إقامة من تخطوا الـ 60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية.

وقالت صحيفة الأنباء المحلية، اليوم السبت، إن السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب توجه بالشكر إلى القيادة السياسية على هذا الاستثناء الذي تم منحه للوافدين الفلسطينيين.

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واعتبر طهبوب أن هذا الإعفاء يعد “امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدًا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الصحيفة ذاتها إن “التأمين على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من غير حاملي الشهادات الجامعية سيكون بحدود 500 دينار (نحو 1655 دولار أمريكي) تقريبا”.

وتحصل وزارة الصحة الكويتية حاليا على 50 دينارا (165 دولار) سنويا كتأمين صحي من جميع الوافدين، بحسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغ من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية، تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرارا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022.

وأثار القرار جدلا كبيرا بعد صدوره، وخرجت أصوات كثيرة تعارضه، مؤكدة أنه يضر بسمعة الدولة الكويتية على المستوى الإنساني، لدرجة أن كويتيين قادوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض القرار الذي تم إلغاؤه أمس الجمعة.