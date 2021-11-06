بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات “السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران”.
وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.المنتخب السعودي
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 09:05 PMبعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية
أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات “السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران”.
وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.
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