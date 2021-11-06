موعد عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية.. مصدر يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

توقع مصدر، بعودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المصدر وفقًا لصحيفة “اليوم”، أنه يتوقع أن تكون العودة خاصة مع اقتراب موعد البدء بإعطاء لقاحات فيروس “كورونا” للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا، ووصول نسبة تحصين المجتمع بجرعتين لأكثر من 70%.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة قريبًا في تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح “كورونا”، والبدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 لـ11 عامًا.