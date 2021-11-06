محمد بن مسعود - الدمام - زوجة نور الشريف الرابعة تكشف سر اختفاءها بعد مسلسل الحاج متولي
تحل الفنانة مونيا ، ضيفة على برنامج بيت العيلة في الثامنة من مساء اليوم الخميس ، بقناة النيل للعائلة على الهواء مباشرة .
وتتحدث مونيا خلال الحلقة عن سر اختفاءها بعد نجاحها في مسلسل الحاج متولي ، بالإضافة لأدوارها المميزة في مسلسلات الست أصيلة مع فيفي عبده ، ومشوار امرأة مع نادية الجندي .
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كما تكشف مونيا تفاصيل عودتها لإقامة أول ورشة للمسرح الغنائي بوزارتي الثقافة والشباب والرياضة ، واتجاهها للعمل التطوعي وتسخير الفن لخدمة المجتمع .
ويشارك مونيا اللقاء ، الدكتور محمد تاج الدین ، استشاري ومدرس جراحات السمنة بجامعة الأزهر ، ويكشف عن تعاونه مع الفنانة مونيا لعمل أول ورشة فنية ، لمرضى جراحات السمنة ، للمساهمة في حفاظهم على وزنهم بعد الجراحة ، وعن هوس الفنانات بالتخسيس ، وبرنامج بيت العيلة من تقديم هشام حمدي ، ومن إخراج رحاب فرید .
ومسلسل عائلة الحاج متولي ، كان من بطولة الفنان نور الشريف ، وفادية عبد الغني في دور زبيدة الزوجة الأولى ، ولعبت ماجدة زكي دور أمينة الزوجة الثانية ، وغادة عبد الرازق في دور نعمة الله الزوجة الثالثة ، وسمية الخشاب في دور مديحة الزوجة الرابعة ، وظهر مصطفى شعبان في دور سعيد ابن الحاج متولي من زوجته الأولى زبيدة ، وتألقت مونيا في دور ألفت الزوجة الخامسة ، وغيرهم .
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