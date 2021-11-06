السعودية تعلن 4 عقوبات لمن يساعد عمالته في العمل لدى الغير

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمن العام في السعودية 4 عقوبات تلاحق صاحب العمل الذي يساعد عمالته في العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
جاء هذا في تغريدة نشرها “الأمن العام” السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت.
وأوضح أن العقوبات التي تنتظر المتورطين في هذه المخالفة هي:
“غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، و الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات”.
وأشار الأمن العام في تغريدته إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص، داعيا المواطنين للإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة في البلاد.
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