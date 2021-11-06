“الصناعة” تحصل على 4 شهادات عالمية من منظمة “الآيزو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في الحصول على أربع شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير “آيزو ـ ISO”؛ نظير تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجالات التقنية وأمن المعلومات، وإدارة الجودة واستمرارية الأعمال.

وجاءت شهادات التميز المؤسسي والإداري التي مُنحت للوزارة من منظمة “آيزو”؛ نتيجةً لاجتيازها لمراحل التقييم والتدقيق، بما في ذلك قياس رضا المستفيدين من مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاعين الصناعي والتعديني، إضافةً إلى مدى تبني الوزارة لأحدث أساليب التقنية وأمن المعلومات، وحرصها على أتمتة وتطوير أعمالها.

ومنحت المنظمة الدولية للمعايير الوزارة شهادة (ISO 22301) في مجال إدارة نظام استمرارية الأعمال الذي يعد جزءًا من نظام الإدارة الشاملة، بعد اجتيازها مراحل التدقيق، وإثبات فاعليتها في تأسيس نظام للتدقيق على المخاطر والتنبؤ بها ومواجهتها، بما يضمن استمرارية أعمالها تحت أي ظروف استثنائية.

وحصلت الوزارة على شهادة إدارة الجودة (ISO 90001)؛ لإكمالها بنجاح تطبيق المعايير القياسية في نظام إدارة الجودة، وشهادة إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO 20000-1) نتيجة تطبيقها لأفضل الممارسات في خدماتها الرقمية، إضافةً إلى حصولها على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001)، نتيجة تبنيها المعايير القياسية العالمية في هذا المجال، وتوفير جميع المعايير الأمنية والتقنية لحماية المعلومات من المخاطر.