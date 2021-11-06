إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الشرقية:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن فرق الدفاع المدني في الأحساء من إخماد حريق في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت، أن الفرق تمكنت من إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر الدفاع المدني، صورًا لعملية إخماد الحريق في المستودع من قبل الفرق المعنية.