محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الشرقية:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن فرق الدفاع المدني في الأحساء من إخماد حريق في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت، أن الفرق تمكنت من إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر الدفاع المدني، صورًا لعملية إخماد الحريق في المستودع من قبل الفرق المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.