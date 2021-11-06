محمد بن مسعود - الدمام - مشروب صباحي سحري لتنظيف القولون واستخراج الفضلات الكريهة ويقضي على الإمساك وتعفنات البطم والأمعاء

يعتبر تطهير الأمعاء من أفضل العمليات الجراحية فهو يساعد على تحسين جهاز المناعة وفقدان الوزن والتخلص من السمنة بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون وسوف نوضح جميع المعلومات من خلال هذا المقال.

مشروب صباحي لتنظيف القون واستخراج الفضلات الكريهة

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اشرب ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو خليط من الملح الوردي والماء الدافئ على معدة فارغة، لأن ذلك سيحفز حركة القولون خلال بضع دقائق ويمكن القيام بهذه الخطوة مرتين في اليوم.

في الصباح اشرب عصير الليمون مع العسل وقليل من الملح على معدة فارغة.

اشرب كوبًا من الماء بعد كل وجبة وأضف إليه ملعقة من خل التفاح، لأن هذا المشروب يساعد في تنظيف بقايا الطعام العالقة في القولون.

اشرب الحليب الغني بالبروبيوتيك فهي واحدة من البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء وتساعد على تنظيف القولون.

شرب عصائر الفاكهة والخضروات مثل التفاح والليمون والصبار.

يحفز الزنجبيل الهضم لذا يمكنك إضافته إلى العصائر أو الشاي أو تناوله مباشرة مرة أو مرتين في اليوم.

طريقة سهلة لتنظيف القولون

من أسهل طرق تنظيف القولون تعديل نظامك الغذائي وتطوير بعض العادات الصحية فابدأ بإضافة بعض الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي اليومي

الخضار الورقية الخضراء

غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية احرصي على تناول السبانخ والكرنب والكرات والجرجير والخس كل يوم، لأنها تحتوي على الكلوروفيل الذي يساعد على تطهير الأمعاء وتهدئة القولون. كما أنه يساعد على إزالة السموم من الكبد.

الفواكه الحمضية

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الفواكه الحمضية والأطعمة الغنية بفيتامين سي يمكن أن يساعد في تنظيف القولون.

تناول الكربوهيدرات المعقدة

تأتي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة من البطاطس والفاصوليا والحبوب الكاملة والبذور، مما يساعد على تحفيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء وبالتالي تقليل فرصة الإصابة بسرطان القولون.

تناول الخمائر الحيوية

هو أحد العناصر الفعالة لتنظيف القولون كما أنه مفيد للصحة العامة يمكن تناول مكملات البروبيوتيك أو الحصول عليها من خلال أطعمة معينة مثل الزبادي ويعمل بشكل أساسي على إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين الهضم.