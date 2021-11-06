توضيح من «الصحة» بشأن التفاعل مع بلاغات المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، سبب التأخر بشأن الرد على المستفيدين من خدماتها.

وقالت الوزارة، إنَّ عدم الرد يعني أن جميع الموظفين في خدمة متصلين آخرين، وجددت تأكيد حرصها على تقديم الخدمة للجميع من خلال الإتصال بالرقم المخصص أو التواصل معها عبر الرسائل الخاصة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «937» على بلاغات وردتها من 3 مستفيدين بشأن تأخر الرد عليهم.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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